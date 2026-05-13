Salineros jubilados de Araya seguirán con la protesta pacífica ante la falta de respuesta oficial

Tras 62 días de toma pacífica de los portones de la Unidad I de la empresa salinera de Araya, en el estado Sucre, los jubilados del gremio, ratificaron que seguirán reclamando sus derechos, ante los incumplimientos de beneficios por parte de la gobernación, Corposucre y la empresa Cristal Araya.

Aníbal Núñez, presidente de la asociación que agrupa a estos trabajadores retirados, dijo que la empresa también ha desconocido todos los acuerdos y logros sociales conquistados en 18 años por este gremio.

“Es insólito cómo unos funcionarios públicos maltratan a los abuelos salineros de Araya, creando un clima de división social, no les atienden, ni les dan respuestas, ni les cancelan sus deudas pendientes, y lo más grave, aún no cumplen con el beneficio médico acordado”.

Reiteró que los jubilados se encuentran sometidos a un total estado de indefensión social y de miseria, “jamás visto en administración alguna en la historia del complejo salinero de Araya”.

Señaló que la gobernación y Corposucre tienen dos meses que no les entregan sus medicamentos permanentes a los viejos jubilados enfermos de cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, cardiacas, renales y otras condiciones médicas que padecen.

Sentenció Núñez que los delitos de derechos humanos, y de lesa humanidad no prescriben, “ya hemos elevado todas estas denuncias a los entes correspondientes”.

Larga lista

Agregó que la “alianza del oro blanco de Araya, no cumple con los acuerdos establecidos en las actas convenios entre la gobernación del estado Sucre y la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya”.

Reiteró que consideran agotados todos los trámites necesarios de entendimiento con la gobernación, Corposucre y Cristal Araya, por lo cual tomaron la decisión de hacer uso del derecho a la protesta pacífica, “como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 68”.

Precisó que la deuda causada por el incumplimiento de todos los beneficios asciende aproximadamente a unos dos millones de dólares, por los conceptos de diferencia de la homologación salarial, diferencia de la bonificación de fin de año de 2022 hasta 2025; diferencia de bono recreacional de los años 2022 al 2025 y diferencia del aporte social de 5% de los meses de abril a octubre de 2024, de marzo a agosto de 2025 y de febrero, marzo, abril y mayo de 2026.

Además, denunció el incumplimiento de la bolsa de comida mensual y de la entrega de medicamentos permanentes a los jubilados enfermos con condiciones crónicas.

Tampoco les han cumplido, dijo Núñez, con el servicio funerario acordado.

Agregó que la alianza gobernación-Corposucre-Cristal Araya, violenta derechos humanos, como es el derecho a la Vida, la Salud, y la Alimentación. Exigió, a nombre del gremio, justicia social.

Sucre / Corresponsalía