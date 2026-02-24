Rusia levanta la recomendación de no viajar a Venezuela

Las autoridades rusas levantaron este martes la recomendación, emitida hace mes y medio, de no viajar a Venezuela por motivos de seguridad ante la crisis que siguió a la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

"A día de hoy, observamos que las autoridades venezolanas controlan la situación interna en el país. Se mantiene el orden público. El sector turístico nacional manifiesta su disposición a reanudar plenamente las operaciones, ya que un número significativo de aerolíneas ha anunciado su intención de reanudar los vuelos a Venezuela", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Por ello, según Moscú, "no hay necesidad" de mantener vigente la recomendación de no viajar a Venezuela.

Llamado

A la vez, instó a los turistas nacionales a mantener la cautela, tomar las medidas de seguridad necesarias y estar atentos a los mensajes de la legación diplomática rusa en el país.

Rusia pidió el pasado 5 de enero a sus ciudadanos que no viajaran a Venezuela ante la "amenaza de nuevos ataques", tras el que acabó con la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

En un comunicado, Moscú aseguraba que aún persistía la amenaza a seguridad en el país latinoamericano, víctima de una "agresión armada" de Estados Unidos.

Moscú ha denunciado en varias ocasiones la operación estadounidense en Venezuela y ha llamado a la liberación de Maduro, sin culpar directamente al presidente Donald Trump de la crisis.

Moscú / EFE