Un tren del Metro de Caracas se descarrila en los talleres de Propatria y causa daños materiales

Un tren del Metro de Caracas se descarriló la mañana de este viernes en los talleres de Propatria, un incidente que causó daños estructurales en un muro de las instalaciones.

El vagón se desplazó hasta una acera y estuvo a punto de colisionar con dos vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

Bomberos y personal de la empresa de transporte acordonaron la zona de inmediato para garantizar la seguridad. Hasta el momento, las autoridades no reportan heridos y se desconocen las causas que originaron el suceso.

Caracas / Redacción web