Romer Cuadrado le dio una dramática victoria a Caribes sobre Leones

El pelotero monaguense Romer Cuadrado le dio una victoria dramática a Caribes de Anzoátegui con pizarra de 8-7 sobre Leones del Caracas, en un duelo correspondiente a la jornada del jueves de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Cuadrado fue el héroe inesperado de la noche en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, pues salió como bateador emergente en el octavo capítulo y remolcó una carrera para acercar a La Tribu 7-6 en el marcador. Luego en el décimo episodio el derecho se encargó de dar un batazo hacia el jardín izquierdo para llevar al plato a Diego Infante y dejar en el terreno al conjunto melenudo.

También hay que resaltar la gran actuación que tuvo el grandeliga Yilber Díaz, que lanzó las últimas dos entradas del desafío y retiró a los seis bateadores que enfrentó, tres de ellos por la vía del ponche. Aborígenes y capitalinos medirán fuerzas por segundo día corrido este viernes en el mismo escenario.

Detalles claves

El desafío Caribes y Leones ofreció mucha emoción y tensión, sobre todo en el tramo final. Sin embargo, a lo largo del desafío hubo detalles que marcaron el rumbo del compromiso, que en principio parecía encaminado a ser una victoria cómoda de los locales.

Luego de dos episodios sin carreras, en el tercer inning llegaron las primeras dos para La Tribu con un cuadrangular de José Fernández ante los envíos del abridor melenudo Erick Leal.

Justamente Leal había trabajado sin problemas hasta el jonrón, pero en el quinto acto también titubeó al recibir doble de Carlos Pérez, sencillo remolcador de Herlis Rodríguez y darle boleto a Carlos Mendoza Jr., aunque sacó dos outs.

El escenario de hombres en primera y tercera con Andruw Monasterio a tomar turno parecía ideal para que el mánager José Alguacil le diera entrada al bullpen, pero el mandamás decidió apostar por Leal, que recibió doble de Monasterio para poner las cosas 5-0 y que luego del batazo salió del encuentro.

Por la acera de enfrente Carlos Marcano sorprendió con una salida impecable de cinco entradas en las que solo toleró un inatrapable, en el primer episodio. Sin embargo, el timonel Asdrúbal Cabrera optó por darle la bola al relevo para el sexto capítulo, apuesta que no salió bien.

Oswald Mori fue el reemplazo de Marcano y embasó por golpeado y boleto a los dos primeros rivales que enfrentó. Luego con un out Lenyn Sosa bateó rodado a sus manos, pero el serpentinero ejecutó un mal tiro a primera y llegó el descuento de la visita.

En lugar de Mori el mánager Cabrera colocó a Liarvis Breto, que había tenido un relevo de dos entradas el día anterior. El zurdo abanicó a Harold Castro, pero otorgó dos bases por bolas además de golpear a Yonathan Daza para que los melenudos pusieran las cosas 5-3 sin dar ni un batazo fuera del cuadro.

El mandamás aborigen tuvo que apelar a un tercer lanzador en el sexto acto y fue Sebastián Perrone, que abrió con pasaporte para que el rival anotara otra rayita. La pesadilla de inning para los locales terminó con un sencillo de Pereda al jardín central que empujó una para igualar las acciones, pero que en un magistral tiro de Herlis Rodríguez colocó out en el plato a Daza.

Caracas hizo dos rayitas más en el séptimo episodio aprovechando nuevamente el desliz del bullpen aborigen, que cada vez da más muestras de cansancio, y también de la defensa. Tanto así que hicieron las siete anotaciones con solo tres imparables.

En el octavo capítulo Caribes descontó gracias al batazo del emergente Cuadrado ante Anthony Vizcaya. En el noveno, ante el grandeliga Carlos Hernández, La Tribu forzó entradas extras con infield hit de José Fernández y doble de Hernán Pérez, que soltó un batazo fuerte a tercera que no pudo manejar Lenyn Sosa.

Con Yilber Díaz (ganador) como garantía desde el morrito en el noveno y décimo episodio, el escenario quedó servido para Cuadrado, que dio el sencillo sin enemigos hacia la pared de la pradera izquierda ante Tyrone Julie (perdedor) para llevar remolcar a Infante, que corría en segunda por la Regla Panamericana.

Triunfo importante

Caribes consiguió su triunfo 18 de la zafra, por 16 caídas, y además se sacudió rápido la dolorosa derrota sufrida en la jornada anterior ante Bravos de Margarita, cuando los insulares hicieron siete rayitas en la novena entrada.

La Tribu sigue tercera, ahora a juego y medio del primer lugar, en poder de Águilas del Zulia y a un juego del segundo peldaño, en manos de Tigres de Aragua.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo