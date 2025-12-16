Río de aguas servidas inunda la intersección de la calle Principal con Gran Mariscal en Canchunchú

Un río de aguas servidas inunda la calle Principal de Canchunchú, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, lo que causa molestias a vecinos, transeúntes y conductores que pasan por la zona de forma habitual.

Liliana Martínez, encargada de una pequeña lunchería en las cercanías de la boca de visita desbordada, en la intersección de la vía Principal con la calle Gran Mariscal, señaló que el derrame tiene unos dos meses y causa molestias a todos los vecinos que están en la cercanía del río cloacal.

La vecina señaló que los malos olores espantan a la gente y causan insalubridad en los alrededores. “El olor afuera es muy desagradable”.

Agregó que afortunadamente sus clientes entran al local y se alejan de la putrefacción que hay en la calle.

El mecánico Alberto Marrero declaró que espera que reparen rápido la falla porque la insalubridad amenaza con enfermar a todos los vecinos que hay en las cercanías.

Planta

Bryan López, encargado de un negocio cerca del derrame, explicó que el desborde sí causa afectación en la zona, aunque muchos vecinos prefieren no denunciar. “La situación tiene tiempo”.

Reconoció que sí se han acercado cuadrillas a hacer mantenimiento a la tanquilla, pero al poco tiempo vuelve a desbordarse.

Un vecino que prefirió no identificarse dijo que el problema tiene que ver con la estación de bombeo de aguas servidas de la zona, que sigue sin funcionar y que ocasiona la saturación de las bocas de visita, con los consiguientes derrames.

Sucre / Corresponsalía Carúpano