Río Caribe duplicó la cantidad de visitantes en Semana Santa 2026

Río Caribe, en el municipio Arismendi del estado Sucre, duplicó el número de visitantes durante la Semana Santa 2026 y logró una activación total de los servicios turísticos, luego de varios años registrando cifras reducidas y resultados a media marcha.

Así lo informó el alcalde José Guerra en rueda de prensa con voceros del sector empresarial, quienes, además, resaltaron la integración público-privado, que pudo ofrecer alternativas a los visitantes durante la zafra.

Guerra precisó que en 2025 recibieron unos 12 mil temporadistas, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 23 mil visitantes.

Este conteo fue verificado en un punto de control de información turística que se instaló en la plaza de usos múltiples durante toda la Semana Santa.

El mandatario local resaltó que se logró aprovechar el flujo de visitantes desde la perspectiva económica. “El pueblo se activó para aprovechar la temporada y el plan funcionó. Todos apostamos que en lo colectivo se podía salir airosos”.

Detalló una serie de aspectos que se combinaron en el éxito de la zafra, entre los cuales destaca un dispositivo de seguridad que funcionó, pues no hubo incidentes que lamentar, además de un récord de participación de propios y visitantes en las actividades religiosas, playas activas con deporte y recreación; entre otros aspectos, que configuran la marca Río como un destino turístico en particular.

También destacó la realización de eventos culturales como la presentación de la orquesta sinfónica, la orquesta típica, Danzas del Nivaldo, un concierto de la agrupación Pieza de Indias, una noche de tambores y fogatas con los grupos Puerto Santo y Atahualpa, que contribuyeron a la buena impresión. “Es un éxito que se basa en la alianza público-privado. A mucha gente le fue muy bien”.

Planes

Reconoció que hay situaciones que deberán mejorar, para lo cual tienen previsto rehabilitar la entrada del basurero local en la carretera que une al municipio con Carúpano. “Vamos a arborizar. Ahí tenemos una herida que tenemos que curar, una situación sobre la cual hay que avanzar”.

Igualmente, resaltó el proyecto de colocación de contenedores de reciclaje en las cinco plazas de Río Caribe, cuyos desechos planean enviar al estado Anzoátegui, mediante un convenio con la alcaldía de Barcelona, que dispone de los medios para la disposición final.

Dijo que Río Caribe es un “pueblo limpio, que permanece limpio”, gracias a un equipo de servicios públicos que está en la calle.

“Mostramos un municipio accesible, limpio y con una cultura de servicios, que se activó en la temporada”.

Por otro lado, mencionó la activación de la Río Bodega, una vitrina de lo hecho en Arismendi, con 19 marcas de cacao, vino, chocolate, pescado, harinas de verduras, chorizos, entre otros productos, y cuyas operaciones y muestras planean extender a otras ciudades.

Entre los planes apuntó la posibilidad de activar una ruta de montaña y río El Cuchape, y convocó a las empresas para entregar el Cristo Rey en comodato, para construir en el sitio un mirador-restaurante, para lo cual ya cuentan con un proyecto elaborado.

El adjudicatario tendrá garantías de construcción, un comodato del monumento, exoneración de impuestos y la activación de la Policía turística.

Vuelos

El chef Jesús Méndez, operador de playa de Uva, señaló que la temporada fue un verdadero éxito para el sector privado, que debió superar situaciones complejas como la pandemia con ocupación cero, recuperar la capacidad instalada y la confianza de los turistas.

Dijo que este año contaron con playas copadas, tránsito de personas, turismo religioso, que se originó en un esfuerzo inteligente y discusiones con el norte de que la actividad crezca

Aprovechó para pedir la activación del aeropuerto de Carúpano, que debe sumar al turismo en la zona de Paria, más allá de las temporadas festivas.

Sucre / Corresponsalía