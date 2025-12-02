Richard Garcés, Ramón Hernández y Juan Carlos Pulido, exaltados al Templo de Valencia (+Video)

Los exlanzadores Richard Garcés y desaparecido Juan Carlos Pulido, además del antiguo receptor Ramón Hernández, ingresaron el lunes al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano como miembros de la Clase 2024.

La ceremonia de exaltación se efectuó la tarde del 1ero de diciembre de 2025 en el Centro Comercial Sambil de Valencia, estado Carabobo, donde el reconocido narrador deportivo Carlos Feo, voz del circuito radial de Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), fungió como animador.

Las estatuillas de los nuevos inmortales fueron develadas en Valencia

Juan José Ávila y Giuseppe Palmisano, presidentes del Panteón Carabobeño y de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), respectivamente, asistieron a la gala en la que se presentaron periodistas y personalidades de la LVBP.

Ausencias

Ni Garcés ni Hernández asistieron al acto de entronización por razones personales, pero enviaron a sus representantes para que recibieran pinturas al óleo y develaran sus estatuillas en el recinto.

Carlos Feo (izquierda) y Giuseppe Palmisano (derecha) dialogaron con Ramón Hernández (derecha) por videoconferencia

Familiares de Garcés, entre ellos su hermano Jesús, se encargaron de cumplir esta última tarea, mientras que Palmisano fue designado por Hernández para que estuviera prensente en la actividad, a la que también fue Elaine Palacios, exesposa de Pulido, quien se emocionó por el ingreso del recordado lanzador al Templo de Excelencia.

Méritos

Hernández, Garcés y Pulido dejaron números respetables como atletas.

Garcés, exrelevista, lidera el departamento histórico de salvados de la LVBP con 124. Además, fue electo Pítcher del Año una vez, Regreso del Año en dos ocasiones y Cerrador del Año en cuatro oportunidades. Prestó sus servicios para Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia en el circuito invernal patrio.

Hernández entró al también Museo del Béisbol, después de actuar en la Major League Baseball (MLB) durante 15 campañas, en las que se convirtió en el criollo con más innings trabajados (11.867 y dos tercios) detrás del plato, de acuerdo con José Ángel Rodríguez, periodista deportivo de LVBP.com -portal oficial de la LVBP-, quien indicó que el antriguo receptor asistió en una ocasión al Juego de Estrellas del Big Show.

El público observó los óleos de los recién exaltados

Hernández lució las franelas de Atléticos de Oakland, Orioles de Baltimore, Rojos de Cincinnati, Padres de San Diego, Rockies de Colorado y Dodgers de Los Ángeles en Las Mayores. En la LVBP vio acción en 16 zafras con Pastora de Occidente, Pastora de Los Llanos, Bravos de Margarita (los tres equipos son denominaciones de una franquicia que debutó bajo el nombre de Petroleros de Cabimas) y Magallanes.

Hernández conquistó varios títulos

Con La Galera se adjudicó un cetro en la edición 2013-2014, algo que hizo en dos ocasiones previas (2004-2005 y 2006-2007) en calidad de refuerzo de Tigres de Aragua. Además, fue parte de las adiciones de Leones del Caracas que se consagró en la Serie del Caribe Maracay-Valencia 2006, bajo el mando de Carlos Subero.

Pulido obtuvo la membresía al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano, tras comandar el departamento de triunfos entre zurdos de la LVBP (72), conseguidos con Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira.

La efigie de Ramón Hernández reposa en el Templo de La Pelota Nacional

Disputó 20 torneos, fue Pítcher del Año una vez y conquistó cinco cetros, tres con La Nave Turca (1993-1994, 1995-1996 y 1996-1997), además de un par con los rayados (2003-2004 y 2004-2005).

Valencia / Joseph Ñambre