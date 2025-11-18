Reubicaron a vendedores informales en distintos puntos del centro porteño (+Fotos)

34 comerciantes informales que laboraban en las aceras de la calle Sucre de Puerto La Cruz, entre la avenida 5 de Julio y la plaza Bolívar, fueron reubicados, este martes 18 de noviembre, por la alcaldía del municipio Sotillo para garantizar el libre tránsito de peatones en las zonas antes mencionadas.

Así lo informaron algunos de los vendedores que acataron la medida, quienes detallaron que el ayuntamiento habilitó hasta tres puntos para que pudieran seguir laborando en el centro porteño.

"Somos 34, pero a unos los mandaron para la calle Libertad, a otros para la avenida 5 de Julio y a los demás nos reubicaron en la misma calle Sucre, pero más arriba. El alcalde dijo que había que despejar esa zona porque van a construir un bulevar. Se habló con los buhoneros de las otras aceras para que nos colaboraran", comentó el señor Julio Tayupo, quien trabaja de manera informal desde hace 40 años.

Algunos vendedores fueron reubicados en otras zonas de la calle Sucre

El ciudadano añadió que ayer, cuando no le permitieron situarse en su lugar habitual, a pocos metros de la plaza Bolívar, se preocupó "mucho".

"Estos son los meses que uno está esperando en todo el año, así que gracias a Dios que se logró un acuerdo con el alcalde (Jesús Marcano)", aseveró.

Trabajo

Otra de las vendedoras que fue mudada (estaba frente a Damasco y ahora está cerca de Daka), Herminia Pérez, manifestó que aún cuando no está del todo conforme con la medida, agradece que al menos la dejaron laborar en la época decembrina.

"Siento que es mejor tener algo, que no tener nada, mientras a uno lo dejen trabajar, todo está bien, ya que este es el sustento de uno. Ayer cuando dijeron que no íbamos a trabajar lloré, porque además nosotros ya estamos endeudados con la ropa que estamos vendiendo y siempre esperamos la temporada para recuperarnos. Tenía 25 años trabajando frente a Damasco, pero ahora nos tocará hacer publicidad para que los clientes nos vean aquí", acotó.

Medida

Es importante mencionar que en horas de la mañana de este lunes 17 de noviembre, a los vendedores que hacen vida en las aceras de la calle Sucre, entre la Av. 5 de Julio y las inmediaciones de la Plaza Bolívar, se les impidió montar sus tarantines por orden de la alcaldía.

Esto causo molestia en los informales y por esa razón el alcalde Jesús Marcano decidió reunirse con los afectados para buscar una salida a la situación.

Según indicaron comerciantes consultados, en el encuentro se acordó que serían reubicados a otros puntos del centro, tales como la avenida 5 de julio, un punto más lejano de la calle Sucre y otro espacio en la calle Libertad.

Se conoció que desde primeras horas de la mañana de este martes se procedió a hacer el reacomodo de estas personas.

En el transcurso de la mañana se observaron funcionarios policiales y de Seguridad Ciudadana en las áreas intervenidas como parte de las políticas de ordenamiento que está aplicando el ayuntamiento.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez