Restablecen servicio de agua por tuberías en sectores de Cantaura

Este lunes 22 de junio fue reactivado el pozo de agua que abastece a unas 1.200 familias que residen en diferentes sectores de Cantaura, municipio Freites del estado Anzoátegui, las cuales estaban sin servicio desde el pasado 18 de mayo.

Con la reactivación se logró restablecer el suministro de agua en el Urbanismo La Candelaria, La Candelaria Histórica, una parte del sector Libertador y otra de Bello Monte, que habían resultado afectados luego de que se quemó la bomba electrosumergible del acuífero que los abastece.

Vecinos informaron que el gobierno municipal gestionó con la Hidrológica Venezolana (Hidroven) la instalación de un equipo electrosumergible que incluye una bomba de 50 HP y un motor de 60 HP para restituir el servicio.

Fallas

Si bien en la mayor parte del Urbanismo La Candelaria empezó a llegar el agua con normalidad en horas de la mañana de este martes, algunos residentes reportaron que se han presentado fallas en el suministro del líquido en sus hogares.

Entre los afectados se encuentran residentes de la Sexta Calle de la Segunda Etapa, quienes siguen a la espera de que el servicio se normalice en las próximas horas.

Cantaura / Danela Luces