Requesens y Capriles iniciaron campaña llamado a los a opositores a “no rendirse”, ni “dejarse arrebatar el voto”

Abanderados de distintas organizaciones de oposición que aceptaron participar en los comicios regionales y legislativos del 25 de mayo, dieron inicio a sus actividades de campaña, en medio de una diatriba interna con los sectores que llaman a la abstención y a reivindicar los resultados de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

En el estado Miranda los candidatos por las tarjetas de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Unidad y Cambio (Unica), realizaron una concentración en el Parque La Trinidad, en el municipio Baruta , donde justificaron su decisión de no permanecer inactivos y pidieron defender el sufragio como instrumento de cambio.

En la actividad participaron el aspirante a la gobernación mirandina, Juan Requesens y el abanderado para diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles Radonski, entre otros.

“Nos quieren hacer creer que no vale la pena votar. Nos quieren quitar el voto. El 25 de mayo vamos a dejar un testimonio increíble”, acotó Requesens quien estuvo detenido en El Helicoide entre 2018 y 2020, y luego le fue otorgada casa por cárcel hasta 2023.

Cuestionó a los que han señalado que su postulación es producto del “miedo” al Gobierno. “Miedo tengo ahorita, porque ustedes saben cómo es este gobierno. Miedo por mis hermanos, miedo por todos los candidatos. Pero mientras yo esté en Venezuela yo no tengo opción. Porque esta es mi pasión, es mi vida (…) Hay gente que cree que me vendí, ¿me vendí a quién? Aquí lo jodido está en ‘echarle bolas’ en un país donde te pueden meter preso porque dices que la delincuencia aumentó”.

El aspirante también publicó en paralelo un mensaje en sus redes sociales, donde puntualizó que, en su condición de ex preso político que pasó cinco años privado de libertad, hacía un llamado a “no rendirse”.

“A los que les preocupa que pasaremos la página del 28 de julio, (les digo) que yo no funciono así. El 28 de julio Venezuela demostró algo enorme, y la noche (de ese día) a la fuerza quisieron arrebatarnos la esperanza. Ese voto es nuestro, no nos lo dejemos arrebatar. Y no nos dejemos convencer que el voto no sirve”, dijo Requesens.

“No soy un traidor”

Capriles también defendió su posición y negó ser “un traidor”.

“Ojalá que los que hoy no están de acuerdo en votar, se sumaran a hacer uso de su derecho. (…) ¿Ustedes creen que Maduro quiere que nos organicemos? No, porque las derrotas más importantes que ha tenido ha sido con el uso del voto”, señaló.

A Capriles -quien fue expulsado de Primero Justicia-, le fue levantada una inhabilitación política que le permitió concretar su inscripción al parlamento con la tarjeta con la tarjeta de Unión y Cambio, cuyos trámites para la autorización eran desconocidos.

El ex gobernador de Miranda agregó que si en Venezuela funcionara la democracia, quien debería “estar sentado en Miraflores era Edmundo González y no Nicolás Maduro”.

Al comienzo de la noche, Capriles participó en una entrevista , difundida a través de las redes, con el periodista Vladimir Villegas, donde señaló que la elección del 25-M no es ni una “puja por el poder”, ni unos comicios “internos de la oposición”.

“No tengo ningún interés en ser líder ni jefe de la oposición”.

Reiteró que la decisión de abstenerse resultaba siempre en un “error costoso” para los adversarios del Gobierno. “La unidad es inútil para la gente si es en base a no hacer nada”, agregó.

Rosales inauguró ambulatorio

Entretanto, el aspirante a la reelección por la gobernación del Zulia, Manuel Rosales, inició su campaña electoral este martes con la inauguración de las obras de reacondicionamiento del Centro Clínico Ambulatorio El Silencio en el municipio San Francisco.

El candidato por UNT explicó que varias organizaciones le propusieron comenzar sus actividades proselitistas con un acto masivo y una movilización , pero él decidió realizar la inauguración de una instalación asistencial, que resultaba más cercana a las “necesidades y aspiraciones” del pueblo.

No obstante, anunció que ya se estaba preparando una actividad de calle para los próximos días, en la cual los zulianos demostrarían su “entusiasmo de salir a masivamente a votar el 25 de mayo”.

Caracas / Rodolfo Baptista