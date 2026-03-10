Representantes sindicales y gremiales ratificaron la convocatoria del 12 de marzo en Barcelona

Representantes de varios sindicatos y gremios que hacen vida en el estado Anzoátegui se reunieron la mañana de este martes, en la plaza Bombón de Barcelona, para ratificar la convocatoria a protestar el 12 de marzo, en este lugar.

"Desde la plaza Bombón, ratificamos la convocatoria para el día jueves 12, a las 10:00 am, a la gran protesta nacional por la exigencia de salarios suficientes y dignos para la clase trabajadora, el llamado es para todos", expresó la dirigente del sector educación, Maira Marín, quien además es representante del Movimiento Socio Político Laboral del estado Anzoátegui (Mospla).

Consigna

Al son de "trabajadores unidos, jamás serán vencidos", varios de los delegados elevaron su voz de igual manera, para invitar no sólo a la clase trabajadora, sino a la ciudadanía en general para que se sumen a la actividad.

"Los gremios de la salud, educación, pensionados y jubilados hoy, desde la plaza Bombón, convocamos a todo el pueblo de Anzoátegui a la gran marcha nacional del jueves 12 de marzo, donde estaremos pidiendo salarios justos y dignos para la clase trabajadora", manifestó Juan Carvajal, secretario ejecutivo del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-sas).

Barcelona / Elisa Gómez