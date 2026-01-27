Representantes sindicales lideraron asamblea en Barcelona para exigir mejores salarios

La plaza Bombón de Barcelona sirvió de espacio, la mañana de este martes, para una asamblea liderada por representantes de varios movimientos sindicales y gremiales del estado Anzoátegui, con el objetivo de solicitar mejores salarios para los trabajadores activos, jubilados y pensionados

El coordinador de la Comisión de Jubilados y Pensionados de la gobernación, Virgilio Heredia, manifestó que siguen insistiendo en que el aumento salarial tiene que ser muy pronto.

"No podemos esperar, ni puede ser para mayo de este año porque hay mucha hambre, necesitamos que se resuelva lo más pronto posible", fue parte de lo expresado por Heredia.

De acuerdo al dirigente, el aumento tiene que estar alrededor de los 500 dólares para que cubra el valor de la canasta básica.

Heredia anunció que para marzo tienen previsto realizar una movilización en todo el país, con el propósito de denunciar los cuatro años que tienen sin aumento del sueldo base, el cual se ubica en Bs 130.

De igual manera, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) y miembro de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Yovanny Yaguaracuto, comentó que además de salarios justos, piden por las reivindicaciones de los contratos colectivos que, aseguró, tienen más de 20 años sin firmar. Así como la normativa laboral de la administración pública a nivel nacional que dijo tener más de 15 años.

"Nosotros, en nombre de todos los trabajadores, solicitamos al gobierno nacional que se de un aumento salarial de inmediato porque es imposible seguir viviendo con 130 bolívares", mencionó Yaguaracuto.

Llamado

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en la entidad, Maira Marín, hizo un llamado para que la masa laboral sea tomada en cuenta para el aumento salarial.

"Necesitamos que los maestros, al igual que los trabajadores en general, seamos tomados en cuenta para un aumento salarial igual o superior a la cesta básica, porque hoy los maestros con los salarios que devengamos no comemos con eso, comemos de otras labores que ejercemos para alimentarnos y comprar nuestra medicina y para cubrir alguna situación de emergencia que se nos presente".

Es por ello que Marín reiteró que el 15 de marzo estarán nuevamente en la calle, todas las organizaciones sindicales del estado, entre ellos del magisterio, exigiendo mejores salarios para luego sentarse a discutir una contratación colectiva "digna" para los trabajadores de la educación.

De igual forma, Juan Cedeño, miembro del Sindicato de Obreros de la Universidad de Oriente (Soudo), elevó su voz para exigir que se aplique el artículo 91 de la Constitución y lo establecido en la Ley del Trabajo.

"Que se aplique lo que nos corresponde a nosotros por contratación colectiva y que se elimine de una vez ese instructivo Onapre y empecemos a discutir contratos colectivos", fue parte de su declaración.

Barcelona / Elisa Gómez