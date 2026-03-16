Representantes de Sintraudo celebraron con una torta cuatro años sin aumento salarial

En un acto simbólico e irónico, representantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo) picaron una torta como medida de protesta, debido a que se cumplieron cuatro años sin aumento de sueldo mínimo en el país.

La iniciativa, que se realiza por segundo año consecutivo, se desarrolló en horas de la mañana de este lunes 16 de marzo, en la oficina de la organización sindical, ubicada en el Núcleo Anzoátegui de la UDO, en la Av. Argimiro Gabaldón.

"Hoy, con esta torta le recordamos al Ejecutivo nacional que tiene cuatro años sin aumentar los salarios. Además, no tenemos servicio médicos, ni ningún tipo de ayuda social, pero aquí seguimos en la universidad aportando nuestro granito de arena para que se gradúen los futuros gerentes del país. Estamos convencidos de que estamos cerca de ir, progresivamente, recuperando lo que nos han quitado desde hace más de cuatro años, con el instructivo Onapre y el Memorándum 2792. Tenemos aspiraciones de que eso va a eliminarse", expresó Ignacio Díaz, secretario general de Sintraudo.

Respeto

Díaz hizo énfasis en que no están exigiendo nada adicional, sino que se respeten las leyes, entre esas citó la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución, específicamente el artículo 91, que establece que el Estado debe garantizar a los trabajadores un salario suficiente para vivir con dignidad y cubrir sus necesidades.

"Nosotros en la universidad no hemos trancado puertas, al contrario, prácticamente estamos subsidiando la educación superiror, porque tenemos que pagar pasajes y salir adelante con un sueldo de 130 bolívares y un bono de guerra de 30 dólares que sigue siendo insuficiente, ya que tú vas al mercado y cada día, todo es más caro. Es por ello que los trabajadores tenemos que hacer otras actividades para poder subsistir", acotó.

Pese a las actuales condiciones de la clase laboral en el país, el secretario general de Sintraudo afirma que está convencido de que "vamos a recuperar todo lo que nos han quitado".

"Esta situación es insostenible, por eso estamos exigiendo un salario basado en el artículo 91. Ya son cuatro años sin aumentos, pero esperamos que pronto todo se pueda resolver", finalizó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez