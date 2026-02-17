‎Reportan que más de cuatro mil personas han visitado playas de Lechería en Carnaval

Unas cuatro mil 312 personas han visitado las playas de Lechería en la temporada de Carnaval 2026.
Así lo informó el director de Turismo del municipio Urbaneja, Carlos Landaeta, quien precisó que Los Canales es el balneario que ha registrado mayor afluencia de visitantes durante el asueto.
Hasta el domingo 15 de febrero, detalló, esta playa había sido visitada por 1.045 personas (8,71% de ocupación).
Indicó que en Lido tenían un registro de 952 bañistas hasta ayer, mientras que en Cangrejo la cifra era de apenas 315.
El director de Turismo apuntó que este lunes se reportó la presencia de dos mil visitantes adicionales entre las tres playas. Hasta el momento de publicación de esta nota, no se había actualizado la cifra total incluyendo el martes de Carnaval.
Es importante mencionar que para estas festividades la alcaldía de Lechería habilitó unos 700 funcionarios, entre la Policía Municipal de Urbaneja, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Servicios Generales, para garantizar el resguardo de propios y turistas en las playas.
Lechería / Jesús Bermúdez