‎Reportan que más de cuatro mil personas han visitado playas de Lechería en Carnaval

febrero 17, 2026
‎Landaeta presentó un balance sobre la cantidad de visitantes en las playas de Urbaneja / Foto: Cortesía

‎Unas cuatro mil 312 personas han visitado las playas de Lechería en la temporada de Carnaval 2026.


‎Así lo informó el director de Turismo del municipio Urbaneja, Carlos Landaeta, quien precisó que Los Canales es el balneario que ha registrado mayor afluencia de visitantes durante el asueto.

‎Hasta el domingo 15 de febrero, detalló, esta playa había sido visitada por 1.045 personas (8,71% de ocupación).

Registros

‎Indicó que en Lido tenían un registro de 952 bañistas hasta ayer, mientras que en Cangrejo la cifra era de apenas 315.


‎El director de Turismo apuntó que este lunes se reportó la presencia de dos mil visitantes adicionales entre las tres playas. ‎Hasta el momento de publicación de esta nota, no se había actualizado la cifra total incluyendo el martes de Carnaval.


‎Es importante mencionar que para estas festividades la alcaldía de Lechería habilitó unos 700 funcionarios, entre la Policía Municipal de Urbaneja, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Servicios Generales, para garantizar el resguardo de propios y turistas en las playas.

‎Lechería / Jesús Bermúdez

