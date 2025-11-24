Reportan que caída de guaya dejó sin electricidad a varias familias del sector 19 de Abril de Naricual

Habitantes del sector 19 de Abril de la parroquia Naricual, en el municipio Simón Bolívar, reportaron la mañana de este lunes, que varias familias se encontraban afectadas por la caída de una guaya eléctrica, en la vía Principal.

"A las 8:00 pm del domingo empezó a echar chispas y después se nos fue la luz. Hasta donde sé estamos afectadas unas cinco casas de esta comunidad y una vivienda del sector que está al frente. Esta es hora que nadie se ha abocado", expresó una de las afectadas, quien no quiso revelar su nombre por temor.

Para evitar un accidente, puesto que el cable de alta tensión quedó en medio de la vialidad que da acceso hacia los sectores de Tabera, Las Minas y Aragüita, los vecinos optaron por colocar una gavera con unas banderas, como señal de precaución.

"Eso tiene corriente y es un peligro porque pasan muchos carros y motos. Ojalá se aboquen pronto para brindar una respuesta", manifestó José Castillo, quien caminaba por el lugar hacia el sector José Antonio Anzoátegui.

Se conoció que a las 12:00 pm, todavía permanecía la guaya en la vía y las familias afectadas por la falta de electricidad.

Adicional a esta situación, los vecinos comentaron que requieren lámparas para el alumbrado público y que mejoren el servicio de agua potable por tubería.

Barcelona / Elisa Gómez