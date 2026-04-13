Reportan fallas de servicios públicos en el municipio Mc Gregor

Los habitantes de El Chaparro, capital del municipio Mc Gregor, ubicado en la zona centro del estado Anzoátegui, se sienten olvidados por las autoridades locales ante las fallas de los servicios públicos, principalmente en el suministro de agua que afecta a toda la población.

Así lo señaló Flor Pérez, quien fungió como vocera de los residentes, y describió la difícil situación que enfrentan los vecinos que no cuentan con recursos para abastecerse del líquido para realizar las tareas domésticas.

"El Chaparro se encuentra totalmente abandonado. Dan ganas de salir corriendo. El agua llega de manera sectorizada y puede tardar 20 días y a veces hasta un mes. Hay una sola cisterna en el pueblo que es la que manda la alcaldía, pero el servicio no es gratuito y le dan agua a quien ellos quieren", aseveró.

Según dijo, un tanque de cinco tambores tiene un valor que oscila entre 8 y 10 dólares "y las personas que no tienen para pagar pasan mucho trabajo".

Sin luz

Se refirió también a los cortes de electricidad que se registran a diario en el pueblo, lo que afecta la calidad de vida de los vecinos.

"La luz se va cinco o seis horas todos los días. Es un caos ese servicio", comentó señalando que los racionamientos alteran las jornadas de quienes residen en la población.

También se pronunció sobre otras fallas como el servicio de recolección de desechos sólidos y acotó que la unidad del aseo urbano pasa quincenalmente y por eso se acumula la basura.

"Eso debería mejorar al igual que urge la reparación de las calles y las vías de acceso al municipio que están en pésimo estado", indicó.

Pérez hizo un llamado a las autoridades municipales a escuchar las peticiones de la comunidad para mejorar los servicios básicos.

El Chaparro / Danela Luces