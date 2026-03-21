Reparación de colector en las calles dos y tres de Charallave mejorará condiciones ambientales

Vecinos de las calles dos y tres de Charallave, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, reportaron la reposición de un colector caído en el sector, que provocaba graves problemas ambientales y sanitarios en la zona.

La obra se realizó en conjunto entre la Hidrológica de Venezuela (Hidroven), la Dirección de Recursos Hídricos de la alcaldía y brigadistas ambientales, que instalaron 76 metros de tubería PVC de 8 pulgadas y edificaron 12 empotramientos.

Con este colector de aguas servidas suman 88 intervenidos durante la gestión municipal actual y el segundo en la urbanización Charallave, que todavía tiene un ducto dañado pendiente en el sector La Rinconada.

Estos trabajos de saneamiento ambiental ofrecerán salubridad y bienestar a unas 2.800 familias de sectores como Punta Brava, Charallave, El Caro y Quebrada de Charallave de la Comuna Agroturística Charallave.

Beneficiados

El señor Miguel Rodríguez, uno de los beneficiados, indicó que este trabajo era muy esperado por los residentes de la zona.

Mientras que la vecina Miriam López agradeció la labor, pues según dijo, las aguas servidas en las calles causaban malestar en el sector, debido a la putrefacción que se percía en el lugar.

Sucre/ Corresponsalía