Renato Gaúcho: "Queremos seguir haciendo historia"

Renato Gaúcho, entrenador del Fluminense, afirmó este jueves que su equipo vive "un sueño" y que quiere "seguir haciendo historia", en la víspera de los cuartos de final del Mundial de Clubes contra el Al Hilal saudí.

En la rueda de prensa organizada en el Camping World Stadium de Orlando, Gaúcho envió su pésame a la familia de Diogo Jota, fallecido trágicamente este jueves a los 28 años en un accidente de carretera junto a su hermano, André Silva.

"Condolencias a las familias de esos chicos, fue una tragedia. Siempre lo digo, en la vida solo tenemos un padre y una madre, tenemos que apreciarlos al máximo", dijo Gaúcho.

"Tenemos que vivir nuestras vidas al máximo. Vivimos un momento mágico y tenemos que seguir haciendo historia, y eso lo hacemos con la oportunidad de plantarnos en semifinales", añadió.

La búsqueda

"Tenemos que conseguirlo, no sabemos cuándo nos regresará una oportunidad como esta, así que tenemos que dar el 101 %, con todo el respeto por el rival, tenemos que disfrutar esto al máximo", insistió.

Gaúcho elogió al liderazgo de su capitán Thiago Silva y reconoció que su capacidad de entender el fútbol desde dentro del campo le ayuda a la hora de tomar decisiones.

"Es grande para cualquier equipo. El capitán no siempre es el que lleva el brazalete, pero tenemos también a otros jugadores con liderazgo. Siempre les doy espacio para hablar", afirmó.

"Los entrenadores no ven el 100 % de los partidos, cuando él siente algo distinto en el encuentro, yo lo miro, y me pregunto si es algo bueno o malo. Contamos con jugadores muy inteligentes en el campo y a veces se acercan para hablar de lo que está pasando. Es importante tener a este tipo de jugadores. A veces el jugador ve algo que el técnico no ve", prosiguió.

Compromiso

"Por eso siempre les pregunto si están felices de jugar de una forma. No tiene sentido preparar un dibujo si luego a los jugadores no les gusta. Hasta ahora los jugadores aceptaron nuestros dibujos", concluyó.

Con la mirada en el Al Hilal, Gaúcho consideró que será fundamental limitar los espacios a disposición del conjunto saudí.

"Siempre trabajamos con el balón, me gusta que mi equipo trabaje con el balón, lo que hacemos sin balón es presionar fuerte. El mejor ejemplo fue contra el Borussia y el Inter", añadió.

Y sobre su rival agregó: "Conocemos al Al Hilal, son rápidos en los contragolpes, por eso estudiamos eso para neutralizar esa jugada. De ninguna forma voy a dejar de jugar con el balón. Sin balón, intentaremos quitarles espacios para avanzar. Lo que les gusta es con espacios. Nos entrenamos de esa manera, para dar poco espacio para el contragolpe", dijo.

Orlando / EFE