Reinauguran Mercado Regional del Mar en Porlamar con mejoras integrales y nueva formación para trabajadores

Luego de un proceso de rehabilitación, el Mercado Regional del Mar ubicado en el sector Punda de Porlamar, municipio Mariño de Nueva Esparta, abrió nuevamente sus puertas con una infraestructura modernizada que abarca 3.338,98 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron la recuperación total de la nave principal, que ahora posee 1.459,05 metros cuadrados de techo, además de la renovación de las zonas de venta de pescado, hortalizas y quioscos de comida, según informaron autoridades regionales durante la reinauguración.

La obra fue ejecutada a través del Gobierno Bolivariano y el Fondo de Compensación Interterritorial, con el propósito de devolver a la ciudad su principal nodo de comercialización de pescado y frutos del mar. Las instalaciones cuentan ahora con nuevas cavas cuarto, oficinas administrativas, un módulo de seguridad y un servicio de enfermería, así como alumbrado y estacionamientos recuperados para brindar mayor comodidad a los usuarios.

La gobernadora Marisel Velásquez y el alcalde Eneas González encabezaron el acto de entrega, donde se destacó que la intervención busca dignificar la labor del pescador artesanal y fortalecer la economía productiva de la entidad. Como parte del proyecto, más de 100 trabajadores del recinto completaron un programa de formación integral dictado por el INCES, orientado a profesionalizar la atención al cliente y mejorar la gestión comercial.

Protocolos cumplidos

El personal también cumplió con los protocolos de pruebas médicas y trámites legales correspondientes para garantizar la seguridad alimentaria en el centro de acopio. Las autoridades señalaron que estos procesos buscan que los comerciantes "se pongan a derecho" y eleven los estándares de servicio, cumpliendo con las normativas que exige un espacio de esta magnitud.

Con estas adecuaciones, el mercado no sólo renueva su fachada y vialidad, sino que apuesta por la excelencia de su gente. La iniciativa contempla un cambio de cultura organizacional para ofrecer un ambiente seguro, higiénico y familiar, tanto para los consumidores locales como para los turistas que visitan la zona insular.

El Mercado Regional del Mar asume ahora un carácter regional, proyectándose como el principal punto de suministro para las islas de Margarita y Coche. Las mejoras en infraestructura y servicios buscan consolidar el recinto antes de la temporada de Semana Santa.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero