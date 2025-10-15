Rehabilitan iglesia San Judas Tadeo y la plaza José Gregorio Hernández de Guayacán de las Flores

La Alcaldía de Bermúdez, en el estado Sucre, inició las obras de rehabilitación de la iglesia San Judas Tadeo y la plaza José Gregorio Hernández, ambas en Guayacán de las Flores, al sur del municipio.

El templo es el único santuario católico de la zona, donde se erige un monumento en honor al Siervo de Dios, con una imponente altura de siete metros.

Las labores de rehabilitación de la iglesia San Judas Tadeo incluyen la aplicación de pintura, tanto en exteriores como en el interior, además de otras importantes refacciones.

En la plaza José Gregorio Hernández, las acciones de remodelación y acondicionamiento, abarcan la modernización del sistema de iluminación, con un avance del 70%.

En las obras intervienen unos 100 brigadistas ambientales, quienes también participan activamente en el acondicionamiento del módulo policial y la cancha deportiva ubicados en este importante eje territorial del sur de Carúpano.

Programa

José Luis García, coordinador de la Hermandad y Amigos de San José Gregorio Hernández, informó que en los espacios se cumplirá una programación con motivo de la canonización este domingo.

Las actividades iniciarán con una misa solemne el domingo, 19 de octubre y seguirán con el concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Carúpano.

Al finalizar la misa, actuará la agrupación Danzas Pequeñas Estrellas de Guayacán de las Flores y a la salida de la misa, actuará en la plaza José Gregorio Hernández, la Banda Municipal José Francisco Bermúdez.

Sucre / Corresponsalía Carúpano