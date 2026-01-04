Registran cuatro casos de vómito y diarrea por acumulación de desechos sólidos en Pozuelos

Habitantes de la avenida Principal de Pozuelos contabilizan cuatro casos de lugareños que presentan vómitos y diarrea tras la acumulación continua de desechos sólidos.

Arianna Reyes es una de las afectadas. Tiene 63 años de edad y vive en la entrada de la Fundación de Pozuelos.

"Tengo mi casa invadida de moscas, pero estas últimas semanas han entrado gusanos y el mal olor es insoportable", resalta.

Inconciencia

A sus 72 años, Esteban Duarte asegura que se ha convertido en una víctima de la inconsciencia de los habitantes de Pozuelos. Es paciente renal y resalta que se ha descompensado con vómitos por el grado de contaminación que existe en la avenida Principal de Pozuelos.

"Aquí han realizado más de tres reuniones para pedir a los habitantes que boten la basura a una hora específica, pero nadie hace caso. La avenida permanece llena de desechos y animales muertos todos los días. Hasta que no apliquen sanciones eso no acabará", detalla.

Los residentes de la zona cuentan que hasta los habitantes de la parte alta de Puerto La Cruz dejan sus desechos en la mencionada arteria vial.

Declaración

"El camión recolector de basura pasa todos los días y aun así no es suficiente. La última semana del año no pasó con regularidad y el mal olor alcanza a llegar hasta nuestras habitaciones", denuncia Duarte.

Hasta el momento han contabilizado cuatro casos de vómitos y diarrea en la zona, pero estiman que la cifra es mayor, por lo que exigen a las autoridades que tomen medidas al respecto.

Puerto La Cruz / Redacción web