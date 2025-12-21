Realizaron taller sobre criptofinanzas y resguardo del dinero

El mundo de las criptofinanzas y el manejo de las monedas digitales fueron los temas abordados en un taller que dictó la Universidad Politécnica Territorial de Paria Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre.

La ponente del conversatorio fue la informática Karen López, profesora de la institución, quien explicó el manejo de las criptofinanzas en general, las criptomonedas y su clasificación, la blockchain, la ciberseguridad y el uso de estas herramientas.

López, quien también forma parte de la Red de Entusiastas en Criptofinanzas, señaló que para desarrollar estas formaciones diseñaron el Plan Nacional sobre tenencia responsable en criptofinanzas, que están llevando a todas las universidades y entes relacionados, así como a emprendedores.

Aval

Señaló que el auge de las criptomonedas obliga a los venezolanos a conocer este campo por la necesidad de obtener beneficios y resguardar el dinero.

“Las criptofinanzas nos permiten fortalecer la moneda, porque la podemos resguardar en una criptomoneda estable y hay un ente responsable que regula el área, la Sunacrip, por lo que no hay ningún tipo de ilegalidad”.

Reconoció que el problema de la inflación hace que el bolívar se devalúe y esta es una herramienta que permite el resguardo, para cambiar a bolívares o a criptos en el momento en que se necesite.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano