Realizaron sesión educativa sobre el Alzheimer en el hospital Santos Dominicci de Carúpano

Con una sesión educativa sobre el “Alzheimer y el poder de la mente”, atendieron a unas 30 personas en las áreas de consulta del hospital Santos Aníbal Dominicci, en Carúpano, estado Sucre.

La acción fue realizada por el psiquiatra Danny Figueroa, en colaboración con la Jefatura de Enfermería, el equipo operativo de Promoción Social y personal de la Unidad de Discapacidad (Drsipcd) del centro asistencial.

La actividad tuvo como finalidad brindar orientación a los presentes, sobre este mal que afecta hoy en día a un número significativo de personal, y que una vez que desarrollan la enfermedad, requieren un trato específico.

Apoyo

Luis Arcia, quien se encontraba entre los asistentes, señaló que se trata de una acción necesaria, porque hay muchas familias que tienen adultos mayores con el padecimiento y vale la pena contar con herramientas para atenderlos.

Martha Rodríguez, otra presente, dijo que conoce el caso de una vecina cuya mamá desarrolló la dolencia. “Es una enfermedad terrible y que si a ver vamos, termina afectando a toda la familia. Es bueno que se forme a la gente para afrontarla”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano