Realizaron pica y poda para mejorar sistema eléctrico en el mercado municipal de Carúpano

El mercado municipal de Carúpano, en el estado Sucre, fue objeto de un mantenimiento de pica y poda de árboles de gran tamaño, que ponían en riesgo el sistema eléctrico del sector y que, además, afectaban un multihogar, obstaculizaban la circulación de gandolas y ocasionaban otros problemas.

Las ramas de los mismos, al rozar con el cableado de alta tensión, provocaban que se dispararan los fusibles, dejando al principal centro de consumo de Paria sin servicio de energía eléctrica.

Omar Medina, asesor jurídico del ente, informó que la acción forma parte del proceso de mejora que iniciaron para ofrecer un mejor servicio, tanto a los adjudicatarios como a los usuarios.

Destacó entre los logros, el despeje de la calle El Mercadito, el censo que se ejecuta a lo interno, así como arreglos a la infraestructura.

Señaló que en la actualidad se hacen gestiones para rescatar las cavas cuarto de la llamada jaula del pescado, que permita a los comerciantes de ese rubro disponer de forma más duradera su mercancía.

Sucre / Corresponsalía Carúpano