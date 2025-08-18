Realizaron la tradicional bajada de la Virgen del Valle en Lechería

La tradicional bajada de la Virgen del Valle en el municipio Urbaneja se realizó este domingo 17 de agosto, en la iglesia María Auxiliadora de Lechería.

El vestido que usó la imagen mariana fue una creación del artista anzoatiguense Carlos Sibú.

En la actividad, que dio inicio a la celebración de la Patrona de Oriente, cuyo día es el 8 de septiembre, estuvieron presentes el alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, trabajadores del ayuntamiento morreño y feligreses de diferentes zonas del estado Anzoátegui.

“Hoy, con fe renovada y profundo gozo, realizamos la tradicional bajada de la sagrada imagen de Nuestra Señora del Valle. Lechería se une en devoción, agradecida por su constante intercesión y maternal presencia entre nosotros”, expresó Ferreira.

Lechería / María Alejandra Lunar