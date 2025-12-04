Realizaron jornada de registro para adjudicatarios y transportistas del mercado de Carúpano

Este jueves se realizó en el mercado municipal de Carúpano, en el estado Sucre, una jornada de registro de emprendedores, transportistas, adjudicatarios de puestos, y en general pequeños comerciantes que laboran en el principal centro de consumo de la zona de Paria.

Argelia Brito, promotora de la plataforma Emprender Juntos, explicó que se trató de orientar y ayudar a los interesados para la formalización de sus empresas.

En este caso, participaron el Seniat, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), Empresucre, la administración del mercado, además de Emprender Juntos.

Los beneficiarios, además de lograr sus registros de información fiscal (RIF), obtuvieron las guías del Insai.

Atención

En la jornada, que se extenderá hasta este viernes, lograron captar a unos 10 comerciantes y transportistas, debido a la dinámica de trabajo del mercado municipal. “Para el día de mañana esperamos que la afluencia sea mayor”.

Aclaró que los registros no eximen el pago de obligaciones fiscales. “Ellos como emprendedores deben cumplir con la cancelación de tributos que establecen las leyes venezolanas”.

Señaló que en la alcaldía se está trabajando sobre una ordenanza que permite que los montos de impuestos sean mucho menores.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano