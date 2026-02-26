Realizaron en Mochima Primer Encuentro Interestadal de Jóvenes Pescadores y Acuicultores

En Mochima, en el estado Sucre, se realizó el Primer Encuentro Interestatal de Jóvenes Pescadores, unos 200 participantes, provenientes de Miranda, Anzoátegui y la entidad anfitriona.

Erick Martínez, director ejecutivo del Centro de Investigación de Pesca y Acuicultura (Cenipa), detalló que se trató de un evento en el cual reunieron a los muchachos que están formando en el organismo, a través de un diplomado que se realiza en colaboración con la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Señaló que reciben formación ideológica, política, los aspectos fundamentales de los últimos 60 años. Además, en la fase dos, explorarán lo relacionado con las políticas públicas en el sector pesquero y acuícola, desde el ministerio y sus entes adscritos.

En la fase, abordarán la especialización por área, como la pesca sostenible, la acuicultura marina, la piscicultura continental y la agregación de valor.

“Los muchachos deben pasar por las tres fases y luego tendrán la posibilidad de orientarse en función de las expectativas que tienen”.

Hillary Prieto, responsable del programa en Miranda y vocera del Consejo de Pescadores de Carenero, señaló que el diplomado es una oportunidad para la juventud pescadora, dispuesta a contribuir con soberanía alimentaria y ser garante de la pesca sostenible.

Desarrollo

Yuravi Ruiz, responsable del programa a nivel nacional, señaló que el diplomado se está dando por primera vez y esperan sumar otra cohorte de jóvenes próximamente, a través de la plataforma del Cenipa.

Unos 600 estudiantes, en una primera cohorte, cursan estudios de este diplomado a nivel nacional, en modalidad online y se busca que todos los participantes puedan sumarse desde sus poblaciones.

En Sucre hay unos 130 estudiantes del diplomado, que busca formar en una pesca sostenible y el crecimiento del sector en cada una de las comunidades pesqueras del país.

Sucre / Corresponsalía