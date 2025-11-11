Realizaron acto de clausura de los Juegos Estadales Anzoátegui 2025

Alrededor del mediodía de este martes 11 de noviembre se llevó a cabo el acto de clausura de los Juegos Deportivos Estadales Anzoátegui 2025, en el gimnasio Luis "lumumba" Estaba de Puerto La Cruz.

El evento contó con actos culturales y musicales que sirvieron de preámbulo para la premiación del campeón absoluto, el municipio Simón Rodríguez. También se le entregó el respectivo reconocimiento al monarca de los Juegos Paraestadales, que en esta oportunidad fue Simón Bolívar.

Vale acotar que más de 5 mil atletas participaron en esta cuarta edición del certamen, que se realizó en Guanta y Puerto La Cruz. Además, las autoridades adelantaron que el próximo año Barcelona será la sede principal, tal como ocurrió en 2022, pero con Píritu y Peñalver como subsedes.

Nuevos campeones

Los Juegos Deportivos Estadales y Paraestadales tuvieron nuevos campeones este año en su cuarta y segunda edición, respectivamente.

La delegación de Simón Rodríguez (105 medallas con 44 de oro) rompió la hegemonía de Simón Bolívar al subirse a lo más alto del podio en la modalidad convencional. A su vez, la selección de paraatletas del municipio norteño (94 preseas con 41 doradas) le arrebató la corona a la de Independencia, por lo que igual celebró un título.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo