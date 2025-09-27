Realizarán bingo solidario para recaudar fondos para el tratamiento del fotoperiodista César Toledo

Este domingo 28 de septiembre, en la Corporación Los Gallos de Carúpano, en el estado Sucre, se realizará un bingo solidario para recaudar fondos para el tratamiento del fotoperiodista César Toledo, quien posee un Mieloma Múltiple y requiere medicamentos de alto costo.

El comité organizador del evento, encabezado por el locutor y animador José Ángel Rodríguez Junior, señaló que el evento está previsto para las 11 de la mañana.

En la jornada se presentarán los cantantes Lovelia Pérez, Alex González, Orlan Rivas, Jennifer Marín y Matty Show.

El evento tendrá la animación de los jóvenes comunicadores Mickey Olivier, Naryeling Romero y José Luis Urbina “Locotrón”; mientras que los bingos serán “cantados” por el periodista deportivo Pablo Rivera y José Ángel Rodríguez Junior.

También habrá venta de sopa, dulcería criolla y bebidas refrescantes, y los ganadores podrán llevarse cestas de comida, una paca de harina de maíz precocida, combos de limpieza y el premio mayor: un equipo de Internet de alta velocidad cortesía de Multitel.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano