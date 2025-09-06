Realizarán actividades en honor a la Virgen del Valle en el sector El Maguey

Los habitantes del sector El Maguey de Puerto La Cruz, municipio Juan Antonio Sotillo, realizarán una serie de actividades en honor a la Virgen del Valle el próximo lunes, cuando se celebrará el día en honor a la Patrona del Oriente de Venezuela.

De acuerdo con el cronograma suministrado por los vecinos, que desarrollarán los actos religiosos en Residencias Pascal, a las 6:00 AM del 8 de septiembre se efectuará un Rezo del Angelus, seguido de un Rosario de Aurora.

Luego, a las 12:00 M, se celebrará otro Rezo de Angelus que precederá a un Rosario Solemne, cuyo inicio está pautado para las 5:30 PM.

Más actos

A las 7:30 PM se celebrará una misa en honor a la Virgen del Valle y una hora y media después (9:00 PM) arracará una procesión con la imagen de la Madre de Dios, que recorrerá varias zonas de El Maguey.

Los organizadores invitan a los portocruzanos a participar de este evento, pues es uno de los más importantes del calendario para los católicos que viven en Anzoátegui.

Puerto La Cruz / Joseph Ñambre