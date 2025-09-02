Realizaron radio maratón en Carúpano para recaudar fondos para la Asociación Sucrense de Ciegos

La Asociación Sucrense de Ciegos Miremos Juntos, realizó un radio maratón en la plaza Colón de Carúpano, con el fin de recaudar fondos para la actualización legal del ente.

José Luis Fernández, presidente del organismo, explicó que la acción contó con la colaboración de distintos medios locales, la mayoría emisoras de radio, que se sumaron a la iniciativa.

Dijo que buscan fondos para realizar trámites ante los entes que se encargan de este tipo de registros. “Hay nuevas leyes que regulan las organizaciones no gubernamentales y como estamos legalmente constituidos, estamos en el proceso de actualización”.

Vida

Ivelia Stredell, tesorera de la asociación, explicó que se trata de un organismo creado desde 2018 y cuenta con unos 25 miembros de toda la entidad, especialmente de la zona de Paria.

Agregó que se reúnen en grupos para enseñar a quienes se suman a usar los bastones y a realizar actividades como personas con discapacidad.”Tratamos de habilitar y rehabilitar a personas con discapacidad visual, para que sean autónomas e independientes, y que sepan entender que pueden hacer cosas por sí mismos”.

Dijo que la idea es que puedan avanzar, sobre todo en el uso de la tecnología, en actualización e integración laboral.

Puso como ejemplo el caso de Sabrina, estudiante de sexto grado del sector Chipichipi, que además forma parte del Sistema de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles, pese a ser discapacitada visual. “Si se puede, con discapacidad visual vivir”.

Para quienes quieran colaborar con la Asociación Sucrense de Ciegos, lo pueden hacer a través del pago móvil Banco de Venezuela, CI 176221159, 04147806986 y para seguir la labor que realizan, lo pueden hacer a través de su cuenta en Instagram @asucmiremosjuntos.

Sucre / Corresponsalía Carúpano