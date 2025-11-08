Realizan operativo de llenado de cilindros de gas dirigido a los comerciantes del mercado de Carúpano

Este viernes 7 de noviembre, la empresa Sucre Gas, realizó en el municipio Bermúdez, un operativo de llenado de cilindros, dirigido a los unos 200 comercios y emprendedores que hacen vida en el mercado municipal de Carúpano.

La acción se ejecutó en el estacionamiento Chimborazo del centro de consumo, con el fin de apoyar la productividad de los pequeños negocios que operan en el mercado municipal.

Esta actividad busca facilitar el acceso al gas a precios comerciales para apoyar la productividad de los pequeños comerciantes.

Desde las vocerías de los comerciantes expresaron su satisfacción por el operativo, que contribuye a la reactivación del centro local.

Sucre / Corresponsalía Carúpano