Realizan misas en honor a San José Gregorio Hernández en Barcelona

Las parroquias de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, se sumaron este domingo a la celebración de la 1ra Memoria Litúrgica de San José Gregorio Hernández, a 161 años de su nacimiento.

El principal encuentro se llevó a cabo a las 10:00 am, en la iglesia Ermita Del Carmen, declarada Santuario Diocesano "San José Gregorio Hernández" por conservar sus reliquias, ubicada en el Centro Histórico.

La misa solemne, que se desarrolló por más de dos horas, estuvo presidida por el Mons. Jorge Aníbal Quintero, Obispo de la Diócesis de Barcelona; y contó con la presencia de autoridades municipales y estadales, entre ellas la alcaldesa Sugey Herrera y el gobernador Luis Marcano. Así como también, de una representación de los galenos de la zona metropolitana.

Durante el encuentro, los presentes recordaron y honraron la vida y el testimonio de santidad de José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los podres.

De igual manera, el Obispo, acompañado de Herrera y Marcano, realizó la develación de dos mosaicos en los altares del templo: uno en honor al Espíritu Santo y otro a San José Gregorio Hernández.

Así como también, inauguraron un consultorio médico dentro de la parroquia.

Se conoció que esta iglesia también tendrá una eucaristía a las 5:00 pm, a la misma hora que también realizará su tercera misa solemne la Catedral de Barcelona, ubicada en el Casco Histórico.

Barcelona / Elisa Gómez