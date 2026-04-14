Realizan consulta para el Proyecto de Ordenanza de Régimen Tributario y Especial en Urbaneja

Concejales del municipio Diego Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui, iniciaron esta semana, un proceso de consulta pública para el proyecto de ordenanza De Régimen Tributario Especial.

Se conoció que desde el 13 hasta el 22 de abril, el equipo estará recibiendo las sugerencias en el correo [email protected]. De igual manera, la sede municipal abrirá sus puertas para escuchar las opiniones el jueves 16 y viernes 17 de abril, a las 10:00 am.

Mientras que el texto legal se encuentra disponible en el canal de Telegram @camaramunicipalecheria, para que los ciudadanos puedan conocer todos los detalles.

El proyecto consta de 23 artículos, divididos en IV capítulos: Régimen tributario especial, de la simplificación de trámites y procedimientos administrativos tributarios, de las alianzas estratégicas y de las disposiciones transitorias y finales.

Por ejemplo, en el artículo 1: objeto y declaración de interés municipal, se establece un régimen tributario especial dirigido a las empresas del sector energético, petrolero y gasífero, que se instalen en la jurisdicción del municipio turístico El Morro Lcdo. Diego Bautista Urbaneja, declarando estas, de interés municipal, a los efectos del disfrute de los beneficios fiscales acordados en este instrumento.

Cabe recordar que este proyecto de ordenanza surgió como parte del Decreto N° 002/2026 que firmó el alcalde Manuel Ferreira en enero, para promover al municipio como Hub Energético de Venezuela.

En su momento, Ferreira señaló que el Régimen Tributario Especial es a lo fines de beneficiar y dar seguridad jurídica a las corporaciones energéticas nacionales e internacionales y otros contribuyentes del municipio que presten servicio en relacion al decreto.

Urbaneja / Elisa Gómez