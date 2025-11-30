domingo
Reactivaron estación de bombeo de aguas servidas en la población de Río Caribe

Las labores se ejecutaron en conjunto entre Minaguas, Hidrocaribe y la Alcaldía de Arismendi/ Foto: Corresponsalía

Desde esta semana se logró la activación de la estación de bombeo de aguas servidas de Río Caribe, en el municipio Arismendi del estado Sucre, con lo cual se avanzó en la solución de los problemas de saneamiento que presentaba la localidad.

La acción se ejecutó a través del Ministerio de Atención de las Aguas (Minaguas) y la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), en una acción coordinada con la Alcaldía.

Como parte de los trabajos se realizó la sustitución de cuatro metros de manguera de 8 pulgadas, un componente esencial para el flujo de las aguas servidas en la zona.

Miguel Urbano, habitante de la zona, evaluó el trabajo como positivo, porque contribuye a solucionar los derrames de aguas servidas.

Luis Guzmán, otro vecino, señaló que se trata de trabajos necesarios si se quiere avanzar en la vocación turística de Río Caribe.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

