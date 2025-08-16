Rashford también es inscrito en LaLiga y entra en la lista del Barça junto a Joan García

El delantero Marcus Rashford y el portero Joan García han sido inscritos este sábado en LaLiga EA Sports y han entrado en la lista del Barcelona para enfrentarse en Son Moix al Mallorca en la primera jornada del campeonato, mientras que el delantero Robert Lewandowski será baja por lesión.

El atacante polaco arrastra unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se unirá a las ausencias ya conocidas del portero Marc-André ter Stegen y del centrocampista Marc Bernal, ambos lesionados.

La lista de Flick

Por otra parte, el entrenador Hansi Flick no se llevará al portero Wojciech Szczesny, al defensa Gerard Martín y al atacante Roony Bardghji, puesto que todavía no han sido dados de alta, ni al lateral Héctor Fort, cuya continuidad en el club es incierta.

El técnico alemán ha completado la lista para el partido de este sábado con los canteranos Guillermo y Toni Fernández, Jofre Torrents y Pedro ‘Dro’ Fernández, que han disputado la pretemporada con el primer equipo.

La convocatoria está integrada por los porteros Iñaki Peña, Joan García y Kochen; los defensas Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Kounde, Eric y Jofre Torrents; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Pedro ‘Dro’ Fernández, Guillermo y Toni Fernández; y los delanteros Ferran, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford.

Barcelona / EFE