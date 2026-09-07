PUD en Bermúdez realizará caravana para protestar por la situación nacional y local

El próximo 11 de septiembre, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el municipio Bermúdez del estado Sucre, iniciará una amplia programación de eventos políticos, para pedir elecciones, exponer el tema de los servicios públicos y pedir la liberación de los presos políticos que aún hay en las cárceles venezolanas.

El secretario de la PUD y coordinador de Voluntad Popular (VP) en Bermúdez, Juan Luis González, acompañado por los voceros de los partidos que integran la coalición, informó en rueda de prensa en la sede de Acción Democrática en Carúpano, que la programación iniciará con una caravana de protesta el día señalado, a partir de las 4:00 de la tarde.

González detalló el recorrido de la caravana, que arrancará en el parque Miranda, recorrerá la avenida Universitaria, empalmará con Los Molinos, entrará a Cocolirio para recorrer Guayacán de las Flores y de allí pasará a Canchunchú; seguirá por la Circunvalación Sur para pasar por San Martín y Carúpano Arriba, y culminará nuevamente en la avenida Perimetral, a la altura del parque Miranda.

Maquillaje

Señaló, además, que se trata de una protesta pacífica por las condiciones en que se encuentra el municipio Bermúdez, con fallas en los servicios públicos y en especial en el sistema eléctrico y contaminación del litoral.

Denunció que todas las obras que hay actualmente son de “maquillaje”, que no duran y hay que buscar la transformación de la ciudad.

Anunció que no será la única actividad; se planificarán más para llevar el mensaje a la comunidad y buscar una mejor Venezuela y un mejor Carúpano.

En la rueda de prensa estuvieron presentes Luis Muziotti, de Vente de Venezuela (VV); Hernán Mata, por la Causa R, Freddy Rosal, por Copei, Aquiles García de Primero Justicia; Jorge Hernández en representación de AcciónDemocrática (AD); Oswel Velázquez por Convergencia; y José Cabrera, Alfredo Tatá y Johnny Muñoz por Alianza Bravo Pueblo (ABP).

Sucre / Yumelys Díaz