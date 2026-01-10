Psicóloga recomienda priorizar el autocuidado para afrontar el agitado inicio de año

El arranque del 2026 ha sido peculiar para los venezolanos. No sólo está en el ambiente la inquietud que suele existir durante estas fechas por el panorama económico o el hecho de tener que volver a las rutinas que se paralizan en los últimos días del año, si no que a eso se le sumó el operativo militar del gobierno de Estados Unidos que derivó en la extracción de Nicolás Maduro.

Los factores mencionados y otros que pueda añadir el día a día de cada uno pueden convertirse en una situación abrumadora que para algunos es difícil y para otros más sencillo de afrontar. Sin embargo, una de las principales recomendaciones de la psicóloga María Angélica Alvarado para hacerle frente a esto es priorizar el autocuidado "desde todo punto de vista".

"Hacer ejercicio, comer a las horas lo más balanceado que se pueda, dormir suficiente, hablar de lo que sentimos, estar con familia y amigos, además de meditar, suelen ser las recomendaciones más generales. Pero en este momento es fundamental detenernos a ver con atención el tiempo que pasamos consumiendo información en redes, qué tipo de información consumimos, cómo esto estaría afectando la organización de mi tiempo y empezar a tomar decisiones que nos ayuden a regular la tensión propia de estos contextos", indicó la especialista en psicología clínica de Unasur, en Lechería.

Alvarado resaltó la importancia de normalizar las dificultades propias de retomar las rutina después del descanso, aceptando que el entorno presenta un escenario particular que afecta en diferentes niveles a todas las personas que nos rodean.

A su juicio, por lo antes descrito se vuelve tan importantes la amabilidad que pueda tener cada persona consigo misma para que así sea más fácil serlo con los demás. De esa manera cree que se puede generar un sistema de apoyo que ayude a alivianar las cargas en la sociedad.

Organización

La psicóloga insistió en que los inicios de año suelen ser "bien complejos" en líneas generales y acotó que cuando el contexto está tenso o tambaleante, se vuelve más difícil de transitar.

"Todo parte de asumir la situación que se está viviendo y sus reacciones emocionales. Negar el malestar emocional es probablemente de los primeros errores que cometemos, paradójicamente con la intención de no sentir y es todo lo contrario", explicó.

Para ella lo mejor es asumir que efectivamente hay una situación que está generando una reacción, para luego validarla, normalizarla y hacerla propia con sus consecuencias. Añadió que eso implicará entonces que el individuo está lidiando con dificultades, por ejemplo para planificar, pero al tomar consciencia se pueden definir las capacidades propias para retomar progresivamente el bienestar o entender que necesita ayuda.

"Sólo así podremos organizarnos, para luego planificar las acciones que debemos llevar a cabo, equilibrando de manera progresiva los deberes y los deseos. Utilizar estrategias de organización como agenda, anotaciones, cuadros, diarios, listas de cosas por hacer, podría ser de gran utilidad", expresó.

Alvarado recalcó que cada uno debe estar claro de que retomar es un proceso que lleva tiempo y más con el ambiente de tensión que hay en la calle. "No hay una alarma que se activa automáticamente con la fecha y hora de regreso a la rutina académica o laboral".

Finalmente insistió en que alivianar ese proceso sólo será posible si la persona conecta con el presente siendo amable consigo misma, aunque en el camino se pueden identificar cargas muy pesadas o dificultades nuevas para las cuales considera fundamental buscar ayuda profesional.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo