Protestas por agua se intensifican en Cumaná tras casi un mes sin servicio

Habitantes de Cumaná, capital del estado Sucre, continúan en las calles exigiendo la restitución del servicio de agua potable por tuberías, tras cumplirse casi un mes de interrupción como consecuencia de la crisis hídrica vinculada al sistema del Embalse Turimiquire.

Durante la última semana se registraron al menos tres jornadas de protesta en distintos sectores de la ciudad, reflejando el creciente descontento de la población ante la prolongada contingencia.

Una de las manifestaciones tuvo lugar en la urbanización María Vargas, específicamente en la avenida Cancamure. De igual forma, residentes de la urbanización Ciudad Jardín cerraron la avenida Rotaria, mientras que en la comunidad de Las Palomas también se reportaron acciones similares.

Exigen agua por tuberías y no por cisternas

En todos los casos, los manifestantes coincidieron en una misma exigencia: el restablecimiento del suministro regular de agua potable por tuberías.

Si bien la Gobernación del estado Sucre ha implementado mecanismos de contingencia como el envío de camiones cisterna —por instrucciones de la gobernadora Jhoanna Carrillo— los ciudadanos aseguran que estas medidas no logran cubrir la demanda existente.

De acuerdo con los residentes, el abastecimiento mediante cisternas resulta insuficiente ante la cantidad de familias afectadas, lo que obliga a muchos a permanecer horas esperando o, en algunos casos, a no recibir el recurso.

Impacto en la salud y calidad de vida

La situación ha generado un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes, especialmente en adultos mayores, quienes han tenido que cargar agua en tobos y botellones para cubrir necesidades básicas como cocinar, limpiar o asearse.

Vecinos denunciaron que esta dinámica ha comenzado a generar afectaciones físicas, como dolores musculares y agotamiento, producto del esfuerzo constante que implica trasladar el agua desde distintos puntos.

En medio de este escenario, los ciudadanos reiteraron su llamado a las autoridades para acelerar los trabajos de recuperación del sistema hídrico y garantizar el acceso regular al servicio, al considerar que el agua potable es un recurso esencial para la vida diaria.

Las protestas registradas en distintos sectores evidencian la presión social que continúa en aumento en la capital sucrense, donde los habitantes insisten en soluciones definitivas ante una de las crisis más prolongadas de los últimos años.

Cumaná / Lino Castañeda