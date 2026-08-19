Protestan en El Paraíso de Puerto La Cruz por constantes fallas eléctricas

Vecinos del sector El Paraíso de Puerto La Cruz manifestaron durante la noche de este martes tras sufrir interrupciones recurrentes en el suministro de energía eléctrica. La acción de calle inició pasadas las 10:00 p. m.

Los manifestantes obstaculizaron el tránsito vehicular en la avenida Prolongación Paseo Colón, a la altura del Farmatodo de Los Cerezos. En el lugar encendieron cauchos como medida de presión para exigir una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

De acuerdo con el testimonio de uno de los vecinos afectados, la suspensión del servicio comenzó a las 12:00 p. m. y se extendió hasta las 6:00 p. m. Posteriormente, el fluido eléctrico volvió a interumpirse a las 8:30 p. m. y, aunque el servicio retornó cinco minutos después, la zona quedó nuevamente a oscuras a los pocos minutos.

Entre los sectores perjudicados por estas suspensiones continuas se encuentran: El Gran Maguey, El Maguey, Bello Monte, El Rincón de El Paraíso, Virgen del Valle, entre otros.

Hasta el momento (11:15pm), los ciudadanos permanecen en el sitio a la espera de soluciones definitivas ante las fallas del sistema.

Puerto La Cruz / Redacción web