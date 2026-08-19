EE.UU. entregó 20 maquinarias para remover escombros tras los terremotos en Venezuela

La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó este martes la entrega de 20 maquinarias pesadas teleoperadas, en coordinación con la empresa estadounidense TFI Solutions, para apoyar las labores de remoción de escombros en Venezuela tras los terremotos.

Según la representación diplomática, los equipos permitirán retirar cientos de miles de toneladas de escombros en zonas de difícil acceso y contribuirán a la reconexión de comunidades que quedaron aisladas como consecuencia de los movimientos telúricos.

La Embajada señaló que la entrega forma parte del plan de tres fases para la reconstrucción de Venezuela anunciado por Estados Unidos y mencionó al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio.

John Barret, de la Embajada estadounidense en Caracas, participó en la entrega de los equipos, de acuerdo con la publicación difundida este martes por la representación diplomática.

Los terremotos registrados el pasado 24 de junio dejaron daños en distintas zonas del país, principalmente en estados costeros, donde se han desarrollado labores de evaluación, rescate y remoción de estructuras afectadas.

Caracas / Redacción web