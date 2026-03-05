Productores piden plan de dragado de los caños de Guaraúnos para evitar la pérdida de cosechas

Unos 300 productores de tubérculos, hortalizas y maíz del sector Los Bajos de Guaraúnos,en el municipio Benítez del estado Sucre, pidieron ayuda a las autoridades nacionales en el área agrícola, para no perder sus cosechas, situación que vienen afrontando desde hace una década.

La situación se presenta, explicaron, cuando suben los caños de la zona y se meten a unas 1.980 hectáreas cultivables, que cuando se anegan provocan la pérdida de las cosechas.

Durante esta semana, con apoyo de algunos organismos, los afectados han estado realizando limpieza en los cauces, pero la acción requiere del uso de maquinaria pesada como retroexcavadoras y payloaders.

Solicitud

Los productores pidieron que se active en la zona un plan de dragado de los caños, para que este año, con el inicio de la temporada lluviosa, no vuelvan a perder las cosechas.

Expresaron que la situación causa graves pérdidas económicas, además de pobreza para los productores locales, que dependen de estos cultivos para sostener a sus familias.

La zona de Guaraúnos en Benítez es conocida por su importante producción de rubros como ocumo chino, auyama, yuca, maíz, entre otros.

Sucre/ Yumelys Díaz