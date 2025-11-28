Privaron de libertad a un hombre acusado de violencia de género en Anzoátegui

Un hombre identificado como Jhon Antonio Torres Malavé fue privado de libertad, tras ser acusado de varios delitos relacionados con la violencia de género en contra de su esposa. Según confirmó una fuente tribunalicia, la fiscalía recibió un plazo de 45 días para concluir la investigación.

La víctima, quien ha recibido atención legal del abogado José Francisco Santoyo, no ha emitido declaraciones del hecho.

A pesar de las expectativas de que Santoyo hablara con los medios en las afueras del Palacio de Justicia de Barcelona, este indicó que, debido a la complejidad del caso, no podía brindar información, ya que se han decretado reservas del expediente mientras se completan las averiguaciones.

Como parte de las medidas para proteger a la víctima y su hija, se han dictado varias acciones de protección, destacando la efectiva y rápida respuesta tanto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como del Ministerio Público (MP).

Barcelona / Redacción web / NDP