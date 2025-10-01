Presidente de Sinvema Cumaná propone incorporar bonos al cálculo del salario integral de los docentes

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná, Gregory Quijano, propuso que se asuma una nueva tabla salarial para el sector educativo, ante la negativa del gobierno de discutir una nueva contratación colectiva.

Señaló que será necesario derogar el instructivo 2792 y la restitución de todos los conceptos que se disminuyeron y se eliminaron a partir de la puesta en vigencia del memorando.

Todas estas son propuestas, remarcó Quijano, que buscan una recuperación del poder adquisitivo del sector de los docentes, para lo cual se hace necesario, a juicio del dirigente, la inclusión de los bonos de guerra y alimentario, en el cálculo del salario integral del sector.

Pidió que si hay un bono compensatorio de los aguinaldos y se hace fraccionado, se dé con cada aporte que se pague a partir de octubre.

Insuficiente

Con relación a la canasta alimentaria, dijo que los 120 dólares que se pagan por el bono de guerra son insuficientes y cubre solo un tercio del concepto, por lo que se hace necesario un aumento del beneficio a 200$ mínimo y que se pague un bono de transporte, al eliminarse la prima que se pagaba por el concepto.

Dijo que ahora cuando se pide más presencia del personal en las instituciones educativas, debe haber una corresponsabilidad por parte del patrono, con una compensación en esta área.

Quijano señaló que están recomendando, desde el Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipasme), se retome la posibilidad de otorgar créditos para conceptos como vehículos, compra de inmuebles y préstamos personales, porque en la actualidad no otorgan el beneficio ni para comprar celulares, que son muy necesarios. “Vemos las deducciones del Ipasme, pero no se ven los beneficios. Qué función entonces está cumpliendo el Ipasme”.

Sucre/ Corresponsalía