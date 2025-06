Presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná sugiere bajar presión fiscal sobre las empresas

En un comunicado de prensa emitido este lunes, el presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná, en el estado Sucre, Abelardo Kasabdji, llamó a las autoridades locales y nacionales a bajar la presión tributaria sobre las empresas, que subió debido al nuevo valor de la Unidad Tributaria, a esta decisión, sumó el incremento en los servicios de electricidad y agua.

Kasabdji señaló que pareciera que el ejecutivo nacional no tiene cómo frenar la inflación y sólo apela al incremento de la Unidad Tributaria, de los impuestos y de las facturas desproporcionadas, que por más que no se quiera, obligan a la subida de los precios de los productos y servicios, porque no hay demanda de los mismos.

En el caso de la Unidad Tributaria, explicó, que se incrementó en un 377,78%. Pasó de 9,00 bolívares a 43,00 bolívares. Mientras que las facturaciones por los servicios de electricidad y agua, bajo la tutela de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) aumentaron 35 %; aunque estos reajustes no son determinante en beneficios laborales, sí impactan en el sistema de costos de los sectores productivos.

Consecuencia

Agregó que las malas políticas tributarias obligan al crecimiento del comercio informal, porque “la gente no tiene incentivos y busca evadir los pagos para tratar de ganar un poco más y eso ni genera empleos ni suma ganancias para el Estado”.

Pidió al gobierno considerar, simplificar y ajustar la política fiscal para hacerla más predecible, y así estimular la inversión en lugar de castigar las operaciones.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano