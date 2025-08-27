Presidente de gremio turístico en el municipio Bermúdez calificó de positiva temporada vacacional

El presidente de la Asociación de Hoteleros y Posaderos de Bermúdez, Freddy Mata, calificó de positiva la actual temporada vacacional en la zona, con una afluencia “interesante” de temporadistas.

Mata dijo que se trata de una situación que no se veía desde hacía bastante tiempo. “No teníamos un mes de agosto tan movido desde hace mucho tiempo. Las posadas que están cerca del mar son las que han tenido más movimiento”.

Dentro del balance incluyó las posadas que están en playas como Patilla y Copey, que han tenido ocupación durante todo el mes.

Agregó que también ha habido movimiento hacia Medina y Puipuy, así como la ocupación de las instalaciones de pozas y ríos como Kokoland y otras del mismo tipo.

Seguridad

Destacó que hay controles de seguridad preventivos en las vías de acceso a la entidad, “para que los temporadistas se puedan acercar con confianza a los destinos de Oriente y en especial a Carúpano”.

Mata dijo que en el caso de Bermúdez, playa Patilla sigue siendo la más visitada, porque se hizo un trabajo entre los prestadores de servicio y los entes gubernamentales, para que el destino se consolide como una de las más visitadas.

Invitó a visitar la zona, que cuenta con destinos playeros, buena gastronomía, cultura y este fin de semana se estarán realizando las festividades de Santa Rosa, con una variedad de eventos para los visitantes y locales.

Sucre / Corresponsalía Carúpano