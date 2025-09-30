Polar Light lanzó una aplicación para los corredores

La nueva aplicación para runners, KM Polar Light, pensada para premiar la constancia, conectar a la comunidad de corredores y celebrar cada kilómetro con el after run, que ya está disponible en Venezuela.

"KM Polar Light se conecta con el sistema de cronometraje electrónico de carreras oficiales, otorga puntos por kilómetros recorridos y los convierte en frías (la moneda digital de la aplicación), funciona como red social runner con niveles y logros, y cuenta con un sistema de recompensa que permite canjear las frías por premios", explicaron los representantes de la marca en nota de prensa.

La marca ofreció una experiencia de bienestar a corredores, periodistas e influenciadores, junto a Codea, para dar a conocer la aplicación KM Polar Light. Comenzaron con una corrida de cinco kilómetros (5k) y en el after run disfrutaron pa´rato con distintas actividades: estiramientos, respiraciones guiadas, cold plunge, masajes y muchas otras sorpresas acompañados de una espumosa.

Misión

"Con este lanzamiento, Polar Light, se vuelve parte de la rutina de los corredores, afianza su protagonismo como la cerveza oficial del after run y sigue ganando en el mercado venezolano, se mantiene cerca de los consumidores y celebra junto a ellos cada logro".

"Los interesados en conocer más detalles del producto, pueden descargar la aplicación a través del link publicado en @polarlightve, en Instagram".

Caracas / Redacción Web