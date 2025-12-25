Pocos comercios laboraron en el centro de Barcelona este 25 de diciembre

La actividad comercial en el centro de Barcelona se vio reducida este jueves 25 de diciembre, como parte del feriado por Navidad.

Tras un recorrido por el bulevar 5 de Julio, uno de los sitios más populares de la zona norte del estado Anzoátegui, se observó que eran pocos los establecimientos que tenían sus santamarías arriba.

Entre los comercios que estaban laborando se encontraban zapaterías, tiendas de ropa, quincallerías, panaderías y vendedores de la economía informal.

Según Luisa Sarmiento, trabajadora de una tienda de ropa, tenían previsto laborar hasta horas del mediodía.

"No sabemos con exactitud hasta qué hora vamos a trabajar, pero si esto sigue así, con poca gente en la calle, lo más seguro es que trabajemos hasta la 1:00 pm o 2:00 pm", expresó Sarmiento.

Funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad también fueron observados haciendo recorrido en estas áreas comerciales.

Barcelona / Elisa Gómez