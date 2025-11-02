Pleno de SpV ratificó postura de diálogo y defensa de la soberanía en actual coyuntura nacional

El secretario general de Soluciones Para Venezuela (SpV) y exlegislador del estado Sucre, Miguel Vásquez, presentó un amplio informe sobre la situación de ese partido y dio sus puntos de vistas sobre situaciones como la actual coyuntura internacional y el tema político interno.

Vásquez señaló que se trata de un documento producto de un pleno nacional, en el cuál participaron unos 43 dirigentes de diferentes estados del país.

Durante el pleno, el presidente del partido, Claudio Fermin, disertó sobre la situación nacional e internacional y las posiciones de la tolda ante la coyuntura.

Con relación al tema nacional, Vásquez expuso que el país vive un momento difícil, no sólo por efectos negativos de las políticas gubernamentales en materias económica e institucionales, sino que se agrava por las amenazas y hostilidades del gobierno norteamericano, “que asedia y actúa criminalmente desde el Caribe, bajo la excusa de la lucha contra las drogas, pero que todos sabemos que es por el empeño imperialistas de apoderarse del petróleo y otras riquezas naturales de Venezuela”.

Vásquez destacó que sin ninguna alianza política con el gobierno, les ha tocado reafirmar en hechos prácticos la definición de partido nacionalista, antiimperialista y venezolanista, “capaz de coincidir con otros venezolanos auténticos que tengan clara decisión de defender la soberanía nacional por encima de las diferencias”.

Diálogo

El pleno se pronunció por el diálogo “sin miedo al chantaje, para acercarnos en las coincidencias que tengamos con otros factores con los cuáles también tengamos diferencias. Debe privar más el buscar entendimientos en los puntos donde se coincida, que profundizar las diferencias, sin dejar saldo positivo en algunas soluciones necesarias”, dijo Vásquez.

Sobre la situación que hace crisis actualmente en el país, con las amenazas de Estados Unidos de invadir a Venezuela, “sabemos que es el tema principal en el debate nacional. No sabemos cómo terminará ese capítulo, no queremos que haya un desenlace, abogamos por una solución pacífica y negociada de esta crisis, por tanto recomendamos a nuestra dirigencia y militancia, llevarle el pulso en detalle a este tema de importancia capital, documentarnos de fuentes serias y conocedoras, aunque de suyo no compartamos algunos análisis, pero al estudiar el punto, debemos hacerlo con rigurosa objetividad, para no errar en nuestras opiniones y conclusiones”.

Recomendó seguir las opiniones públicas de Claudio Fermín, los artículos de opinión de compañeros y de analistas nacionales e internacionales, así como conocer las posiciones oficiales del gobierno nacional y del gobierno de EEUU, “solo así evitaremos ser presas de informaciones falsas o sesgadas. Mantengamos la comunicación y consulta interna sobre este tema e igualmente continuemos firmes y sinceros en las posiciones políticas que hemos tomado”

Vásquez resaltó que SpV sigue activo a pesar de las dificultades logísticas y de lo complejo del momento político que se vive en Venezuela “y nuestra voz se sigue escuchando a pesar de que no somos protagonistas del centro de este debate, pero sí como venezolanos patriotas, nos involucramos con la frente en alto en la defensa de la soberanía nacional a pesar de las malas vibras de algunos factores políticos y económicos que prefieren estar al servicio de intereses de potencias extranjeras y no de la nación”.

El informe exhorta a la dirigencia nacional y regional a abrir una jornada de información, reuniones y planificación del activismo en cada estado, municipio y parroquia donde esté presente el partido.

Sucre/ Corresponsalía