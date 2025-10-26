Playa Grande celebró su devoción a San Rafael con peticiones de salud y mejores servicios públicos

Playa Grande, una de las localidades más grandes de la parroquia Bolívar de Bermúdez, en el estado Sucre, celebró este viernes la devoción a su patrono: San Rafael Arcángel, “la medicina de Dios”, como lo denominan los católicos.

El poblado, en la vía hacia la zona urbana del municipio, tiene vocación pesquera, por lo que el santo también es el patrono de los trabajadores del mar.

Este año, la programación de eventos se centró en la fiesta religiosa. La celebración central se realizó a las 5:00 de la tarde, con una misa solemne celebrada por el obispo de la Diócesis de Carúpano, monseñor Jaime Villarroel.

En la iglesia parroquial, los fieles coincidieron en pedir al arcángel por la salud de los enfermos y el bienestar para el resto.

Luisa Reyes, una de las devotas, pidió sanidad, “hay muchos enfermos en la comunidad”, e insistió en que San Rafael intercede por la salud.

El docente del Taller Laboral San Rafael, Jesús Morao, pidió para la población salud y estabilidad, para que los problemas se resuelvan. Pidió a los playagranderos que acudan a misa y que pidan para que Dios los ayude y “nos cuide a todos”.

Rosa Valderrama, de la comunidad eclesiástica local, abogó por la salud de las personas y pidió que se acerquen al pueblo y a la iglesia.

“San Rafael es nuestro patrono y el guía espiritual de cada uno de nosotros”, señaló la fiel Elizabeth Fermín, quien agregó que el arcángel es el sanador y acompañante fiel en el camino a Dios.

El presbítero Néstor Carvajal, vicario de la parroquia, dijo que San Rafael es muy importante para los locales. “Los playagranderos son muy fervorosos, en la oración y en el sacrificio”.

Pidió a San Rafael por los enfermos, por su sanación y que los locales se sientan bendecidos y protegidos por el arcángel.

Arreglos

En las calles del poblado, las peticiones fueron más terrenales, porque solo la calle principal exhibe un estado lastimero, con huecos en la entrada y los consabidos ríos de aguas servidas, que parecen no tener fin.

Enrique Ortiz señaló que están al tanto de los dos proyectos de las tuberías para solucionar los derrames de cloacas y las roturas de la tubería principal de agua potable, pero pidió que aceleren la solución. “Además, muchas calles de la población parecen bocas de lobo. Así que pedimos que San Rafael le aclare la mente a los gobernantes para que solucionen pronto”.

María López, otra vecina, dijo que lo urgente es que solucionen rápido lo de las tuberías, “porque Playa Grande se ve cada día más arruinado”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano